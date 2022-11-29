Louis Vuitton открыл первый в мире мебельный бутик в Шанхае

Французский бренд Louis Vuitton объявил об открытии магазина мебели для дома и дизайна интерьера в Шанхае. Об этом сообщает Fashion Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд стремится расширить ассортимент товаров, которые он предлагает своим клиентам из Китая. Магазин расположен в здании рядом с Нанкин Лу, главной торговой улицей города. Бутик открыл свои двери в понедельник, 28 ноября, и будет доступен для посетителей только по предварительной записи. Louis Vuitton, флагманский бренд группы LVMH, планирует провести пробный период в течение нескольких месяцев, прежде чем принять решение о том, будет ли магазин постоянным.

Сотрудник Louis Vuitton рассказал, что стул, спроектированный братьями Кампана, стоит более 700 000 юаней (около 94 000 евро), а маленькая лампа - 10 500 юаней.

"LVMH стремится перепозиционировать себя как современный люксовый бренд, пробуя выпускать новые вещи, которые находят отклик у динамичных китайских миллениалов и потребителей поколения Z по всему миру", - сообщил аналитик бренда.