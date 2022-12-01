В Британии осужденных поместят в полицейские участки

Правительство Великобритании предложило использовать 400 камер изоляторов временного содержания в полицейских участках страны для размещения осужденных преступников из-за отсутствия свободных мест в тюрьмах на севере Англии. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Замглавы Минюста Великобритании Дамиан Хиндс, курирующий пенитенциарную систему, заявил, что за последние два месяца количество заключенных в Соединенном Королевстве увеличилось на рекордные 800 человек. "Мы впервые в истории столкнулись с таким резким ростом", - добавил он. Чиновник подчеркнул, что проблема касается только мужских тюрем, заверив, что в пенитенциарных учреждениях для женщин и подростков "свободных мест очень много".

В качестве одной из причин сложившейся ситуации Хиндс назвал проходившую летом текущего года забастовку судебных адвокатов, которая привела к задержкам судопроизводства и, по мнению замминистра, вызвала перегрузку судебной системы. В Ассоциации адвокатов по уголовным делам его объяснения отвергли, отметив, что число заключенных выросло до самого высокого показателя за десять лет еще до начала протестных акций.

Для размещения осужденных в Соединенном Королевстве строятся новые исправительные учреждения. Так, в начале ноября в местечке Фулл-Саттон (графство Йоркшир) началось возведение современной тюрьмы на 1500 человек, которая будет обеспечиваться электроэнергией исключительно за счет солнечных батарей и тепловых насосов.