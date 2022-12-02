Бюст Махатмы Ганди откроют в штаб-квартире ООН

Бюст лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди (1869-1948) будет открыт 14 декабря в штаб-квартире ООН. В церемонии открытия бюста примут участие глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу информационное агентство Press Trust of India.

Как сообщила агентству постоянный представитель Индии при организации Ручира Камбодж, бюст будет установлен на Северной лужайке комплекса ООН.

В минувший четверг Индия приняла председательство в Совете Безопасности. Памятник будет открыт во время визита министра иностранных дел Джайшанкара в ООН в связи с председательством Индии в этом совете.

Бюст создал индийский скульптор Рам Сутар, который также работал над самой высокой статуей мира, "Статуей единства" (182 метра), изображающей известного индийского политика и деятеля национально-освободительного движения Валлабхаи Пателя (1875-1950). Она находится в индийском штате Гуджарат.