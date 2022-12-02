Парламент Армении не принял заявление, адресованное Милли Меджлису Азербайджана

Национальное собрание Армении не приняло предложенное оппозицией заявление, адресованное парламенту Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, проект документа, инициированный фракцией "Айастан", поддержали всего лишь 29 депутатов из 97 присутствующих в зале. Остальные воздержались.

Голосованию предшествовало трехчасовое обсуждение. Правящей фракции не понравились такие формулировки в тексте, как "Нагорно-Карабахская республика", "Республика Арцах", "Право Нагорного Карабаха на самоопределение" и ряд других.

Отметим, что сегодня было созвано внеочередное заседание парламента Армении для обсуждения и принятия проекта заявления, предложенного оппозиционным блоком "Айастан" в ответ на документ, принятый в начале ноября парламентом Азербайджана.