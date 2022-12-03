В ШОС заявили о необходимости противостоять внешнему вмешательству

Страны - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны укреплять взаимное доверие и противостоять внешнему вмешательству. Об этом заявил в субботу заместитель генерального секретаря организации Ерик Ашимов, выступивший в онлайн-формате на Форуме высокого уровня ШОС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Важно укреплять доверие друг к другу, решительно противостоять вмешательству извне, активно содействовать процессу увеличения числа стран, входящих в организацию, расширять международные контакты и сотрудничество. В контексте сотрудничества в области безопасности важно создать крепкую линию обороны, повысить эффективность механизмов взаимодействия в данной сфере, внести свой вклад в решение афганской проблемы", - сказал он.

В настоящее время, констатировал Ерик Ашимов, международная обстановка претерпевает сложные и глубокие изменения. "В контексте того, что ШОС вступила в третье десятилетие своей деятельности, все страны-участницы задумываются над тем, каким образом продолжить данную позитивную парадигму последних лет, эффективно реагировать на новые угрозы и вызовы, продолжать сохранять мир и безопасность, а также развитие и процветание. В этих условиях государства - члены ШОС считают единственно верным способом противостоять вызовам путем укрепления сотрудничества и стимулирования собственного развития. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача практической реализации достигнутых в ходе саммита ШОС основных договоренностей и трансформации их в конкретные результаты", - указал замгенсека организации, добавив, что ШОС необходимо также использовать в развитии сотрудничества более активные, прагматичные и гибкие подходы.

Форум высокого уровня ШОС в этом году из-за антиковидных ограничений проходил в режиме онлайн. Мероприятие организовано Китайской академией международных проблем, Китайским центром исследования ШОС и Центром международной юридической подготовки и сотрудничества ШОС.