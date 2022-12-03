В ВОЗ предлагают меры по защите детей от насилия в интернете

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает усилить меры по предотвращению насилия в отношении детей в виртуальном пространстве, преследования несовершеннолетних, а также случаев агрессии и травли. Как передает Day.Az, об этом говорится в докладе ВОЗ.

В частности, авторы отчета считают крайне важным просвещать как самих детей, так и родителей, и предлагают создавать с этой целью специальные программы. Согласно данным исследований, такие просветительские проекты помогают защитить детей от агрессии и снижают вероятность их рискованного поведения в дальнейшем, включая прием алкоголя или наркотиков.

"Этот доклад впервые предлагает правительствам, донорам и партнерам в области развития четкое направление эффективных действий, направленных на борьбу с насилием в интернете и в реальной жизни", - говорит Этьен Круг, директор отдела ВОЗ, занимающегося изучением влияния социальных факторов на здоровье. Авторы доклада также предлагают продвигать в школах диалог с участием детей и родителей.

В документе отмечается важность развития в детях уверенности в себе, эмпатии и навыков, необходимых для решения различных проблем. Несовершеннолетние, как считают эксперты, должны уметь справляться со своими эмоциями и обращаться за помощью в случае необходимости. В ВОЗ подчеркивают, что образовательные программы должны включать в себя самые разнообразные элементы - видео, игры, плакаты, инфографику, дискуссии.