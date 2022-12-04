https://news.day.az/world/1516552.html Спецназ ВС Турции ликвидировал еще двух террористов на севере Сирии
Спецназ ВС Турции ликвидировал еще двух террористов на севере Сирии
Спецназ ВС Турции нейтрализовал двух террористов YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.
Боевики ликвидированы в зонах антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Источник мира".
В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшим шагам по устранению угрозы терроризма в регионе.
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