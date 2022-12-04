Спецназ ВС Турции ликвидировал еще двух террористов на севере Сирии

Спецназ ВС Турции нейтрализовал двух террористов YPG (сирийское крыло РКК) на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Боевики ликвидированы в зонах антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Источник мира".

В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшим шагам по устранению угрозы терроризма в регионе.