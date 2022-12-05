В Германии придумали, как достроить Северный поток-2

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ШВЕРИН, Германия - Между трамвайной остановкой и кебабной серое здание в северо-восточном немецком городе Шверин выглядит достаточно безобидно - как и его арендатор, Фонд защиты климата и окружающей среды.

Однако этот региональный фонд, созданный 23 месяца назад местным правительством, мало что сделал для климата. Вместо этого он послужил каналом для получения по меньшей мере 165 миллионов евро от принадлежащей Кремлю энергетической компании "Газпром" на строительство одного из самых спорных газопроводов в мире: Северный поток 2.

В 2020 году Соединенные Штаты угрожали санкциями в отношении любой компании, работающей над этим газопроводом. Предполагалось, что передача компаний под зонтик фонда удержит Вашингтон от введения санкций, поскольку в этом случае санкции будут направлены против немецкого государственного органа.

Таким образом, климатический фонд помог компаниям арендовать портовые площади для обслуживания российского трубоукладочного судна, купил многомиллионный грузовой корабль для укладки горных пород и выступил посредником во множестве других сделок.

"Миссия выполнена", - написал на своем сайте в январе глава фонда Эрвин Зеллеринг, бывший губернатор земли, празднуя завершение строительства трубопровода.

Однако всякое ощущение праздника закончилось месяц спустя, когда российские войска вошли в Украину, и это заставило страну задуматься о соучастии Германии в амбициях Москвы. В настоящее время климатический фонд находится под следствием государственного парламента, и это стало примером того, как далеко готовы были зайти некоторые немецкие лидеры, чтобы сохранить дешевый российский газ.

"Это просто безумие - немецкий государственный орган берет деньги у "Газпрома", чтобы достроить трубопровод, который "Газпром" не может достроить, потому что находится под санкциями США", - сказал Константин Зергер из DUH, известной немецкой организации по защите окружающей среды.

Активисты, подобные ему, с самого начала сомневались в целесообразности строительства газопровода. Германия уже получает 55% газа по другому прямому газопроводу из России - "Северный поток 1".

Сегодня "Северный поток - 2" практически мертв с политической точки зрения, а также пострадал от загадочного взрыва в сентябре. Еще не так давно немецкие лидеры утверждали, что российский газ является стратегическим национальным интересом, и отвергали геополитические опасения по поводу газопровода, высказываемые Соединенными Штатами, Польшей и другими странами. Газопровод был приоритетом как для Москвы, так и для Берлина, а немецкие чиновники из обеих основных партий выступали в качестве активных сторонников.

Нигде это не было так очевидно, как в Мекленбурге-Передней Померании, одной из беднейших земель Германии, которая когда-то была частью бывшего коммунистического Востока, где оба трубопровода выходят на берег. Старшие поколения здесь выросли на советской культуре и все еще помнят, что Америка была врагом, а Москва - защитником.

Г-н Зеллеринг и его преемница на посту губернатора Мануэла Швезиг были союзниками бывшего канцлера Герхарда Шредера, социал-демократа.

Консервативная преемница г-на Шрёдера Ангела Меркель, избирательный округ которой находится в Мекленбурге - Передней Померании, одобрила "Северный поток-2" в 2014 году и защищала его.

И г-н Шольц, и г-жа Меркель знали о климатическом фонде. Ни один из них не высказался против него, и, очевидно, не возражал, пока Москва вкладывала щедрые средства в Мекленбург-Переднюю Померанию и активизировала сети времен холодной войны, включая бывших шпионов, для поставок по трубопроводу.

Мы видим влияние России на европейскую политику в микрокосмосе Мекленбурга-Передней Померании", - сказала Клаудия Мюллер, законодатель от партии "зеленых" из этой земли. "Это самый успешный пример".

В октябре 2014 года г-н Зеллеринг, тогдашний губернатор земли Мекленбург-Передняя Померания, провел первый в стране "День России".

День России, спонсируемый компаниями "Газпром" и Nord Stream, проходил в отеле Neptun, который до сих пор называют "отелем Штази" за его репутацию центра бывшей тайной полиции Восточной Германии.

В списке приглашенных были бывшие шпионы, в частности Маттиас Варниг, управляющий директор компании Nord Stream AG, которая построила и эксплуатировала "Северный поток 1". В 1988 году он получил медаль Штази за заслуги в вербовке западных шпионов. Теперь он вербовал немецких сторонников второго российского газопровода. (Его директор по коммуникациям Штеффен Эберт был бывшим информатором Штази, чье кодовое имя было "Бык").

Уже тогда амбиции г-на Путина в Украине бросали тень на "Северный поток - 2". Весной того года г-жа Меркель возглавила первые санкции Запада против России в связи с аннексией Крыма, хотя они не позволили перекрыть российский газ.

Андрей Зверев, в то время заместитель посла России, сказал немецкой газете Die Welt в том году, что "непринужденный диалог" с Берлином стал невозможен. Вместо этого, по его словам, Москва сосредоточила свои усилия "на один уровень ниже".

В качестве примера он привел "День России".

Лоббирование принесло свои плоды. К тому моменту, когда в 2016 году в стране отмечался очередной День России, Берлин одобрил "Северный поток - 2". Он должен был прийти в Лубмин, крошечный прибрежный поселок, где трубопровод "Северный поток - 1" с 2011 года перекачивал российский газ. Мэр Лубмина Аксель Фогт был в восторге. Компания Nord Stream уже жертвовала в казну деревни 3 000 евро в год и платила миллионы евро налогов.

С началом строительства Польша предупредила, что Москва может получить контроль над поставками газа в Европу, и эту обеспокоенность начали разделять другие союзники.

В 2019 году США ввели санкции против "Газпрома" и других российских компаний, работающих над "Северным потоком - 2". Затем Конгресс выдвинул идею так называемых экстерриториальных санкций, направленных против любой компании - даже за пределами России - работающей над завершением строительства газопровода.

Хотя они так и не были введены в действие, одной лишь угрозы было достаточно, чтобы поставить под угрозу газопровод, строительство которого было завершено на 90 процентов. Швейцарско-голландский подрядчик Allseas отозвал свои трубоукладочные суда. Проект остановился.

Германия была возмущена, а в Мекленбурге - Передней Померании чувства были особенно ожесточенными.

"Для многих людей здесь Америка была задирой", - сказал г-н Фогт, мэр Любмина, который вырос, изучая русский язык. "Она хочет продавать свою собственную нефть и газ".

Вторжение породило давно откладываемую расплату для Германии за ее связи с Россией. Но это еще далеко не конец.

По мере снижения температуры и роста цен на отопление, в земле г-жи Швезиг, как и в других частях Германии, каждую неделю на улицы выходят протестующие. Многие из них идут с простым боевым кличем, начертанным на наклейках и транспарантах.

"Открыть "Северный поток - 2".

Многие чиновники также по-прежнему не убеждены в том, что газопровод был неправильным.

Господин Зеллеринг, бывший губернатор, по-прежнему яростно осуждает "отвратительные" санкции США, настаивая на том, что в основе работы его фонда лежит "вера в суверенитет Германии".

Под растущим юридическим давлением его фонд раскрыл информацию о том, что он получил 192 миллиона евро от "Северного потока 2" - деньги, которые он использовал для посредничества в строительстве трубопровода с участием 80 компаний в 119 сделках на сумму 165 миллионов евро.

Фонд также подтвердил, что за каждую сделку от имени Nord Stream 2 фонд получал 10-процентную комиссию.

Г-н Зеллеринг отказался от интервью газете The Times.