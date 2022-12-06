В Италии заявили о возможных трудностях в энергоснабжении страны в 2023 году

Президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Карло Бономи заявил, что Италия может столкнуться с трудностями в энергоснабжении в 2023 году. Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС.

"Был принят план чрезвычайных действий еще предыдущим министром [по экологической модернизации и трансформации] Роберто Чинголани. И это гарантирует нынешний энергетический сезон. <...> Проблемы могут возникнуть в случае, если все предусмотренные меры не будут соблюдены", - сказал он.

Он уточнил, что плавучий регазификатор в Пьомбино, который если не вступит в строй до 31 марта 2023 года, то, лишившись 5 млрд куб. м, которые он гарантирует из 75 млрд куб. м, потребляемых Италией в год, "могут быть проблемы".