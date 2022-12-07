https://news.day.az/world/1517327.html Суд признал виновной вице-президента Аргентины
Суд признал виновной вице-президента Аргентины
Федеральный суд Буэнос-Айреса во вторник признал вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер виновной по делу о коррупции и приговорил ее к шести годам тюрьмы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Осудить Кристину Фернандес де Киршнер на шесть лет заключения и наложить на нее пожизненный запрет на занятие государственных должностей", - сказал судья на заседании, которое транслировалось на канале судебной власти страны на портале YouTube.
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