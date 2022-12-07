https://news.day.az/world/1517390.html Китай ослабил ковид-ограничения
Китай ослабил ковид-ограничения
Власти Китая ослабили профилактические ограничительные меры, введенные в стране из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az.
Соответствующее решение было принято на фоне массовых протестов против карантина в крупных городах страны. Пекин ввел зоны высокого риска не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Власти также дали возможность зараженным COVID-19 без симптомов выбирать между самоизоляцией дома и добровольным централизованным карантином.
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