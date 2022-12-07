В Польше выявили новые очаги птичьего гриппа

Два новых очага птичьего гриппа выявлены в Польше главным ветеринарным врачом республики.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на польском сельскохозяйственном портале "Еженедельное руководство по сельскому хозяйству", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вирус был обнаружен у двух мертвых лебедей в Куявско-Поморском воеводстве страны. Это уже 29-й и 30-й очаги птичьего гриппа среди диких пернатых в Польше в 2022 году.

Всего за текущий год на территории Польши было выявлено 65 очагов птичьего гриппа: 35 у домашней птицы и 30 у дикой.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания у пернатых и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.