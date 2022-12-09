Европа активно выкачивает газ из подземных хранилищ

Страны Европы начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ с наступлением холодов, запасы в них опустились ниже уровня 89,93% по состоянию на утро 8 декабря. На это указывают данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом заполненность газовых хранилищ пока остается на приличном уровне, показатель почти на 11 п.п. выше среднего за последние пять лет, а темп отбора также находится в пределах нормы - 0,39 п.п. в декабре против 0,16 п.п. в ноябре.

Отмечается, что активнее всего газ отбирали в Бельгии (1,49 п.п.), Франции (0,87 п.п.) и Словакии (0,78 п.п.).

Столбики термометра начали опускаться в Европе в первую неделю декабря, в результате чего отбор газа из ПХГ в среднем за неделю достиг около 470 млн кубометров в сутки. При этом импорт сжиженного природного газа в ноябре достиг рекордного месячного максимума в 11,4 млн т, говорится в сообщении GIE.