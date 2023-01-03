В Турции стартовали работы по проекту газового хаба с Россией

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что республика приступила к работам по проекту российско-турецкого газового хаба. Об этом он сказал в эфире телеканала TVnet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу.

"Наши предварительные сроки подготовки - год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей", - сказал Донмез.

Министр подчеркнул, что Анкара намерена воспользоваться этим проектом, и для этого есть все возможности. Он высказал предположение, что со временем страны Европы могут проявить интерес к этому хабу.

Донмез добавил, что турецкая сторона не будет кому-то привязывать цену, "это будет своего рода супермаркет, где есть предложения".