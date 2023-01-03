В Омске самолет едва не задел крыши авто

В Омской области прокуратура начала проверку из-за появления в Сети видео, на котором самолет пролетает над шоссе на малой высоте, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как воздушное судно пролетает над дорогой так низко, будто вот-вот заденет крыши проезжающих по дороге машин.

Судя по дате на видеорегистраторе, кадры были сделаны днем 31 декабря. В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что инцидент произошел населенными пунктами Лузино и Марьяновка. На видео запечатлен частный учебно-тренировочный самолет. По данным прокуратуры, полет выполнялся без согласования маршрута.