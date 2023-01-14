Чавушоглу раскритиковал Швецию

Швеция не сможет избежать ответственности за провокации, устраиваемые пособниками террористов YPG (сирийское крыло РПК - прим. "Анадолу") на территории этой страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя провокационные действия сторонников кровавой организации в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Власти Швеции несут прямую ответственность за произошедшее и они не смогут уйти от ответственности, ограничившись одними лишь осуждениями", - подчеркнул глава турецкой дипломатии на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таджани.

Он отметил, что в Анкаре ожидают от Стокгольма выполнения обязательств в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде.

"Провокации пособников РПК/YPG в Швеции - это проявления ненависти и ксенофобии. Швеция обязана бороться с подобного рода преступлениями. На этот раз провокация имела место в самом центре столицы, у здания городского муниципалитета, на глазах у общественности. Швеция обязалась предотвращать подобного рода действия, но они продолжаются", - сказал турецкий министр.