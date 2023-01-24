В Иране обещают разрешить женщинам ходить на мужские футбольные матчи

Власти Ирана "исполнят желание" иранок посещать футбольные матчи с участием мужских команд. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заместителя руководителя Федерации футбола Ирана Мансура Ганбарзаде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Федерация футбола приложит все свои усилия, чтобы это справедливое желание женщин нашей страны было реализовано в ближайшее время", - сказал он.

Он подчеркнул, что присутствие женщин на стадионах является требованием ФИФА и футбольной конфедерации. "Учитывая, что это требование касается прав женщин, федерация готова разрешить присутствие женщин на стадионах в ближайшем будущем", - отметил Ганбарзаде.

После Исламской революции в Иране в 1979 году женщины лишились возможности свободно посещать футбольные матчи, в которых участвуют мужчины.