В США украли гаджеты Apple более чем на $100 тыс

В США трое неизвестных ворвались в Apple Store в городе Биверкрик, штат Огайо, и ограбили фирменный магазин компании на крупную сумму. Об этом Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ограбление произошло под утро понедельника 23 января. Трое неизвестных украли с прилавков гаджеты Apple более чем на $100 тыс.

Полиция, прибывшая на место преступления, попросила сотрудников магазина Apple активировать поиск местоположения краденных товаров, в результате чего какая-то часть девайсов была обнаружена выброшенной в соседнем городе Тротвуд.