Автомобиль секретаря Совбеза Армении попал в ДТП

Служебная машина секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна попала в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло сегодня утром.

На пересечении центральных улиц Еревана столкнулись служебный автомобиль Григоряна Toyota Land Cruiser и Range Rover. Оба водителя прошли алкотест, который не выявил признаков алкогольного опьянения.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении правила дорожного движения, приведшего к ДТП. По факту проводится расследование и собираются документы.