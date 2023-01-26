https://news.day.az/world/1531777.html Автомобиль секретаря Совбеза Армении попал в ДТП
Автомобиль секретаря Совбеза Армении попал в ДТП
Служебная машина секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна попала в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло сегодня утром.
На пересечении центральных улиц Еревана столкнулись служебный автомобиль Григоряна Toyota Land Cruiser и Range Rover. Оба водителя прошли алкотест, который не выявил признаков алкогольного опьянения.
Стороны обвиняют друг друга в нарушении правила дорожного движения, приведшего к ДТП. По факту проводится расследование и собираются документы.
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