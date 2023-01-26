США отказались от мер против Саудовской Аравии на решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу

Отсутствие мер Вашингтона в отношении Саудовской Аравии, после того как объединение ОПЕК+ решило сократить объемы добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, свидетельствует о нежелании администрации президента США Джо Байдена осложнять отношения с Эр-Риядом, обладающим серьезным влиянием среди мусульманских стран и статусом главного регионального оппонента Ирана. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение ОПЕК+ повлияло и на сами отношения [США и Саудовской Аравии], и на их характер, - сказал собеседник издания. - Но эти отношения важны. Сотрудничество - это не одолжение, которое Вашингтон делает Эр-Рияду. Взаимодействие наших стран способствует продвижению интересов США".

Пообещав "наказать" Саудовскую Аравию за снижение объемов нефтедобычи несколько месяцев назад, теперь Белый дом не поднимает вопрос ответных мер и указывает на "давние связи государств в сфере безопасности и поддержку позиций США в Йемене и в Украине со стороны королевства", пишет "Вашингтон пост". По мнению газеты, резко поменявшаяся политика Соединенных Штатов свидетельствует о том, что, несмотря на напряженные отношения с Эр-Риядом, Вашингтон не желает их дальнейшего осложнения не только из-за больших нефтяных запасов королевства, но и из-за его влияния среди мусульманских стран, а также статуса главного регионального противовеса Ирану.

Тем не менее в американских правительственных кругах распространено мнение, что действия ОПЕК+ стали поводом усомниться в надежности Саудовской Аравии. Опасения США вызывают также углубление отношений королевства с КНР, "плохая репутация в области прав человека" и деятельность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого Вашингтон считает виновным в убийстве американского журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, указывает газета.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене 5 октября договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. С точки зрения правительства США, решение ОПЕК+ демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Власти королевства с этим категорически не согласились. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно "носит исключительно экономический характер".