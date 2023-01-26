Индия и ОАЭ планируют соединить энергосети двух стран подводным кабелем

Индия и Объединенные Арабские Эмираты планируют осуществить прокладку подводного кабеля между двумя странами для соединения их энергосистем. Об этом пишет газета Mint со ссылкой на посла Индии в ОАЭ Санджая Судхира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прокладка подводного кабеля позволит подключить к индийской энергосистеме ОАЭ, а также пять других государств - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и поставлять производимую в Индии солнечную энергию на Ближний Восток", - заявил посол.

По его словам, соединение энергосистем Индии и ОАЭ станет одним из этапов создания глобальной энергосети для объединения возобновляемых источников энергии по всему миру.