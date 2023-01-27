https://news.day.az/world/1532132.html Горит церковь в Лондоне - ВИДЕО
Горит церковь в Лондоне - ВИДЕО
В Лондоне пожар уничтожил церковь, внесенную в список всемирного наследия.
Пламя полностью охватило двухэтажную церковь Святого Марка в Сент-Джонс-Вуд. На месте происшествия находились 80 пожарных и 12 пожарных машин, и автомобилистам было настоятельно рекомендовано избегать этого района.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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