В США отменили более 1 тыс. рейсов

Более 1 тыс. рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов. Об этом во вторник сообщил портал Flightaware.com, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в понедельник было отменено 1019 внутренних и международных рейсов, причем около половины из них должны были осуществляться авиакомпанией Southwest Airlines. Как отмечает агентство Reuters, во вторник ожидается отмена еще 797 рейсов.

В декабре компания Southwest Airlines уже столкнулась с критикой, когда отменила в праздничные дни более 16 тыс. рейсов из-за непогоды и технических причин. После этого Министерство транспорта США заявило о начале проверки ситуации с отменой и задержкой рейсов этой компании.

Значительная часть Соединенных Штатов в прошлом месяце оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.