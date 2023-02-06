В Казахстане произошло землетрясение

В Казахстане сейсмологи в 19:02 по местному времени зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, эпицентр землетрясения находился в 628 км на запад от Алматы на территории республики, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан. Подземные толчки ощущались в поселке Темирлан (3 балла), в Шымкенте (2-3 балла), в Таразе (2 балла).