В Турции приостановлено обучение в вузах регионов, пострадавших от землетрясения

Приостановлен учебный процесс в университетах в регионах, пострадавших от землетрясения.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, здания университетов, в которых приостановлено обучение, будут использоваться в качестве убежищ.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541, пострадали 9 733 человека.