В Тбилисском метро произошел сбой

Сбой в движении поездов и в работе эскалаторов Тбилисского метро произошел во вторник утром из-за падения напряжения. Как передает Day.Az, об этом сообщили грузинским СМИ в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.

"Это произошло в утренние часы, когда было зафиксировано падение напряжения. Это повлияло на движение поездов и эскалаторов. Тем не менее, поезда продолжают двигаться беспрепятственно, просто с увеличенным интервалом", - заявила собеседница агентства.

По информации пресс-службы, поэтапно поезда вернутся в свой привычный график.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях - "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро - 57 километров, из них первой линии - 40 километров, а второй - 17 километров.