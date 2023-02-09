В России выявили максимальное число случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 12 301 случай коронавируса, это максимальный показатель с 16 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее в РФ подтвердили 10 389 случаев заболевания. Таким образом, число новых случаев COVID-19 стало максимальным с 16 октября 2022 года, когда штаб заявил о 12 354 заразившихся. Всего с начала пандемии было выявлено 22 035 133 случая заражения.

За последние сутки выздоровели 8 685 человек против 8 104 днем ранее. Всего с начала пандемии выздоровели 21 410 128 заболевших.

Число летальных исходов за последние сутки составило 41 против 44 днем ранее. С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 395 447 человек.