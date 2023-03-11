В ФРГ отменили более 300 рейсов

Забастовки в четырех аэропортах Германии, которые пройдут 13 марта, привели к отмене 300 рейсов. Об этом сообщил в субботу портал Focus Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К забастовке призывал профсоюз Verdi. Стачки пройдут в аэропортах Бремена, Гамбурга, Ганновера. Наибольшее число рейсов отменено в одной из крупнейших воздушных гаваней ФРГ - в Берлине. Там аннулированы 200 перелетов.

Verdi добивается улучшения условий труда для сотен работников наземных служб аэропортов по всей Германии.