https://news.day.az/world/1545846.html В ФРГ отменили более 300 рейсов
В ФРГ отменили более 300 рейсов
Забастовки в четырех аэропортах Германии, которые пройдут 13 марта, привели к отмене 300 рейсов. Об этом сообщил в субботу портал Focus Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
К забастовке призывал профсоюз Verdi. Стачки пройдут в аэропортах Бремена, Гамбурга, Ганновера. Наибольшее число рейсов отменено в одной из крупнейших воздушных гаваней ФРГ - в Берлине. Там аннулированы 200 перелетов.
Verdi добивается улучшения условий труда для сотен работников наземных служб аэропортов по всей Германии.
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