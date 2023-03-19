Годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,1%, до 8,5% по итогам февраля текущего года. Об этом сообщила Статистическая служба Европейского союза (Евростат), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В январе уровень инфляции в годовом выражении в странах еврозоны составлял 8,6%. Таким образом, по итогам последнего месяца зимнего периода этот показатель оказался на самой низкой планке с мая 2022 года, когда рост потребительских цен в регионе был равен 8,1%, уточнили в ведомстве.

При этом продукты питания, алкоголь и табак дорожали быстрее, чем в январе - 15% против 14,1%. В то же время повышение цен на энергоносители в регионе в феврале резко затормозилось - с 18,9% до 13,7%, заключили в Евростате.