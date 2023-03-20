Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 50 тыс. человек, сообщает издание Milliyet со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, жертвами стихийного бедствия стали 50096 человек, пострадали 107 204 человека.