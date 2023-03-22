Флорида страдает от нашествия бирманских питонов

Американский штат Флорида страдает от нашествия инвазивного вида рептилий. Речь идет о бирманских питонах, от которых трудно избавиться, сообщил репортер Fox News Грег Венер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Искоренение инвазивных видов в южной части штата, скорее всего, невозможно", - считает журналист.

По его оценке, ситуация во Флориде представляет собой одну из самых неразрешимых проблем в мире по инвазивным видам.