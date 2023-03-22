https://news.day.az/world/1548524.html Флорида страдает от нашествия бирманских питонов
Флорида страдает от нашествия бирманских питонов
Американский штат Флорида страдает от нашествия инвазивного вида рептилий. Речь идет о бирманских питонах, от которых трудно избавиться, сообщил репортер Fox News Грег Венер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Искоренение инвазивных видов в южной части штата, скорее всего, невозможно", - считает журналист.
По его оценке, ситуация во Флориде представляет собой одну из самых неразрешимых проблем в мире по инвазивным видам.
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