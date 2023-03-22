https://news.day.az/world/1548812.html Массовые протесты в Кении - ВИДЕО
Некоторые из правительственных чиновников обвиняют бывшего премьера Раила Одинга
Массовые протесты в Кении - ВИДЕО
За последние 48 часов в столице Кении Найроби прошли прошли массовые протесты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Официальные лица сообщают о широкомасштабных грабежах и уничтожении имущества.
Некоторые из правительственных чиновников обвиняют бывшего премьера Раила Одинга
в организации беспорядков ради получения политических услуг от действующего правительства.
Также протестующие выступают против чрезмерной стоимости жизни, особенно продуктов питания.
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