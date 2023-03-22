Массовые протесты в Кении
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За последние 48 часов в столице Кении Найроби прошли прошли массовые протесты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Официальные лица сообщают о широкомасштабных грабежах и уничтожении имущества.

Некоторые из правительственных чиновников обвиняют бывшего премьера Раила Одинга
в организации беспорядков ради получения политических услуг от действующего правительства.

Также протестующие выступают против чрезмерной стоимости жизни, особенно продуктов питания.