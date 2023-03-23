https://news.day.az/world/1549078.html Американский авианесущий десантный корабль USS America пришвартовался на Филиппинах
Американский авианесущий десантный корабль USS America пришвартовался на Филиппинах
Американский десантный корабль USS America прибыл на Филиппины с четырехдневным визитом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, перед этим USS America завершил совместные учения с военно-морскими силами Японии.
Отмечается, что в районе Южно-Китайского моря на пути к Филиппинам корабль сопровождали китайские суда, но "никаких конфликтов не возникло".
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