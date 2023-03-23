Американский авианесущий десантный корабль USS America пришвартовался на Филиппинах

Американский десантный корабль USS America прибыл на Филиппины с четырехдневным визитом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, перед этим USS America завершил совместные учения с военно-морскими силами Японии.

Отмечается, что в районе Южно-Китайского моря на пути к Филиппинам корабль сопровождали китайские суда, но "никаких конфликтов не возникло".