Во время протестов во Франции пострадали более 120 полицейских

По меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии пострадали во время подавления беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы, которые прошли в четверг во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

"По последним данным, 123 полицейских и жандарма пострадали, больше 80 человек задержаны", - написал министр в Twitter. Он поблагодарил правоохранителей и сотрудников пожарно-спасательной службы за их работу на манифестациях и сообщил, что намерен этим вечером посетить префектуру полиции Парижа.

Девятый по счету день всеобщего протеста против пенсионной реформы прошел во французских городах 23 марта. В Париже манифестация, начавшись мирно, быстро переросла в стычки агрессивно настроенных молодых людей с полицией. Для разгона хулиганов, закидывавших полицию бутылками, камнями и петардами, правоохранителям пришлось неоднократно применять слезоточивый газ. Всего, по подсчетам полиции, среди манифестантов находились 1,5 тыс. хулиганов, многие из которых специально приехали в этот день из пригородов Парижа. Во время разгона радикально настроенных участников протеста пострадал полицейский, получивший удар камнем по голове. По словам медиков, он находится в состоянии средней тяжести.

Манифестации прошли в этот день в Марселе, Тулузе, Ренне, Нанте, Ницце, Бордо, Тулоне и Лионе. Во многих городах акции сопровождались ожесточенными столкновениями радикальных участников протеста с правоохранителями.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн осудила акты насилия со стороны агрессивных манифестантов. "Участвовать в демонстрации и выражать свое несогласие - это право, но насилие и беспорядки, свидетелями которых мы сегодня стали, неприемлемы", - написала она в Twitter.

Проект реформы, предусматривающий повышение во Франции пенсионного возраста с 62 до 64 лет, был представлен в январе. В середине марта глава французского кабмина воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Это решение правительства вызвало волну стихийных манифестаций, которые, как правило, заканчиваются стычками с полицией. Новый - десятый по счету - всеобщий день протеста профсоюзы готовят 28 марта.