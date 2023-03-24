Общенациональный протест в Израиле

После продолжительных дебатов парламент Израиля утвердил закон, ограничивающий обстоятельства, при которых премьер-министр страны может быть быть объявлен неспособным выполнять свои обязанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, критики уверены, что закон принят в рамках предложенной правящей коалиций судебной реформы, чтобы оградить действующего президента Биньямина Нетаньяху от любых последствий судебных процессов по его делу о коррупции.

По призыву оппозиции в Израиле проходит общенациональный день протеста. Массовые демонстрации в стране не прекращаются с начала января.

"Я здесь, потому что переживаю за нашу демократию. Я глубоко обеспокоена тем, что происходит в нашей стране с судебной реформой, так называемой реформой, которая на самом деле является попыткой формирования диктатуры в нашей стране", - говорит участница демонстрации в Тель-Авиве.

Законодательные изменения раскололи нацию на тех, кто уверен, что новая политика лишает Израиль демократических идеалов, и тех, кто считает, что в стране возобладала либеральная судебная система. План правительства вверг страну в один из самых тяжелых внутренних кризисов.

Правительство утверждает, что изменения необходимы для восстановления баланса между исполнительной и судебной ветвями власти.

Критики говорят, что правительство, самое правое за всю историю Израиля, своей реформой подталкивает страну к авторитаризму.