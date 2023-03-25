В Китае назвали причину банкротства американского банка Silicon Valley Bank

Банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который скажется на финансовой системе США и других стран. Об этом заявил заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь во время выступления открытии Китайского форума развития в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском", - сказал Чжу Минь.

По его словам, даже если Silicon Valley Bank не является системно значимым, и его банкротство не представляет собой систематического риска, то природа этого краха таковым является.

Эксперт высказал мнение, что к банкротству американского банка привело неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, некачественное управление в вопросе управления рисками.

Чжу Минь подчеркнул, что важнее всего - то, что происходит на фоне кража банка: мировая экономика столкнулась с самым длительным за 15 лет периодом смягчения денежно-кредитной политики и фискального стимулирования, а также переживает самый стремительный рост процентных ставок в истории - на 500 базисных пунктов за последний год.

"Думаю, что никто из тех, кто работают в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия", - добавил специалист.