https://news.day.az/world/1549639.html Канада подготовит аэродромы для новейших истребителей F-35
Канада подготовит аэродромы для новейших истребителей F-35
Канада модернизирует свою военную авиационную инфраструктуру для принятия на вооружение новых истребителей F-35.
Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте канадского правительства.
Для реализации этого плана Канада потратит 7,3 млрд канадских долларов (около 5,6 млрд долларов США). За эти средства модернизируют и построят новые объекты для истребительной авиации. Как известно, воздушные силы Канады готовятся получить новейшие боевые самолеты F-35 американского производства.
Также отмечается, что на юге Канады появится один из элементов системы раннего предупреждения, который дополнит работу будущих радаров, размещенных в Арктике.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре