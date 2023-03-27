Новый президент Чехии поручил проверить на прослушку свою резиденцию в Праге

Резиденцию президента Чехии в Пражском граде проверяют на прослушку. Такое поручение дал новый глава страны Петр Павел перед своим переездом в Пражский Град, сообщает Чешское телеграфное агентство (ЧТК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пресс-секретаря президента Маркеты Ржегаковой, проверка помещений замка проводится постепенно. Комнаты, предназначенные для президента, его супруги и главы его администрации, уже проверены службой безопасности, однако "команда замка еще не получила окончательный отчет об инспекции". Проверки пройдут и на вилле Лумбе, где президентская чета также будет проживать.

Агентство отмечает, что Петр Павел не переезжал в Пражский град даже после своей инаугурации, которая состоялась 9 марта. Причиной был страх возможного подслушивания в замке. Новый президент будет использовать тот же офис, что и его предшественники Милош Земан, Вацлав Клаус и Вацлав Гавел.