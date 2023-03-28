Условия торговли в Южной Корее ухудшились

Условия торговли Южной Кореи в феврале продолжили ухудшаться 23-й месяц подряд, поскольку экспортные цены падали быстрее импортных, 28 марта сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно предварительным данным Банка Кореи, чистый индекс условий торговли страны для товаров в феврале составил 83,67, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. По сравнению с месяцем ранее индекс также снизился на 1,1%.

Индекс рассчитывается путем деления индекса экспортных цен на индекс импортных цен. Он показывает количество импорта, которое страна может купить на каждую единицу экспорта, причем более низкий показатель означает худшие условия торговли.

Снижение в феврале было связано с более быстрым падением цен на экспорт по сравнению с ценами на импорт. Данные показали, что экспортные цены упали на 7,9% в годовом исчислении в феврале, в то время как цены на импорт снизились на 3,6% за тот же период.