Необходимо вдвое снизить инфляцию

В текущем году необходимо снизить уровень инфляции вдвое, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Данное заявление было сделано во время выступления Президента в парламенте.

"В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли", - сказал глава государства.

Он добавил, что необходимо увеличить объем производства в этом секторе и повысить его добавленную стоимость. Глава государства отметил, что спрос внутреннего рынка должен удовлетворяться в первую очередь за счет товаров отечественного производства.

В завершение Президент Токаев отметил, что правительству необходимо уменьшить влияние на рыночные процессы.