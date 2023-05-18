Эрдоган призвал политические силы не манипулировать трагедией людей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул недопустимость манипулирования в политических целях темой восстановления зоны бедствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Эрдоган отметил, что правительство не прекращает усилий по поддержке миллионов граждан, пострадавших в результате землетрясений 6 февраля, жертвами которых стали более 50 тыс. жителей страны.

"Вместе с тем, определенные силы пытаются играть на чувствах граждан. В преддверии второго тура голосования на выборах президента в ход пускаются лживые утверждения о некоем прекращении поставок помощи в зону бедствия или выдворении из гостиниц людей, лишившихся своих домов. Я уже не говорю о кампаниях дезинформации в соцсетях", - сказал турецкий лидер.

Политик выразил уверенность в том, что благодаря солидарности народа и властей, все последствия бедствия будут устранены, а силы, стоящие за потоком лживой информации, не достигнут своих целей.