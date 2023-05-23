Власти Еревана не знают как быть с пожаром на мусорной свалке

Близ Еревана продолжается пожар на мусорной свалке.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, для тушения пожара на свалке в Нубарашене потребуется еще неделя, сообщил советник мэра Еревана Камо Ареян на рабочем совещании в городской администрации.

"Свалка горит уже 5-й день. Вчера мы работали в сложных погодных условиях. Мобилизован весь состав муниципального учреждения, частные компании предоставили технику. Сейчас работа продолжается", - сказал чиновник.

Также столичный чиновник предлагает оперативно приступить к разработке проекта новой свалки.

И как страна, которая не может справиться с пожаром на мусорной свалке, собирается решать остальные проблемы? Судя по реакции на мусорный кризис и планах на будущее, лучший ответ, который есть у Армении - повторение старых ошибок.