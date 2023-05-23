https://news.day.az/world/1566704.html В Армении мужчина ворвался в полицейский участок с гранатой
В Армении мужчина ворвался в полицейский участок с гранатой
Мужчина с гранатой ворвался в здание полиции в Гюмри в знак протеста против политики властей, его задержали.
Как сообщает Day.Az, 27-летний мужчина угрожал взорвать себя.
Он признался, что у него проблемы с правительством, представителями госсектора.
Мужчина задержан, инициировано уголовное производство.
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