В Армении мужчина ворвался в полицейский участок с гранатой

Мужчина с гранатой ворвался в здание полиции в Гюмри в знак протеста против политики властей, его задержали.

Как сообщает Day.Az, 27-летний мужчина угрожал взорвать себя.

Он признался, что у него проблемы с правительством, представителями госсектора.

Мужчина задержан, инициировано уголовное производство.