Отсудившая у Трампа миллионы журналистка подала новый иск

Американская журналистка, телеведущая, писательница Элизабет Джин Кэрролл (Elizabeth Jean Carrol), отсудившая у бывшего президента США Дональда Трампа 5 миллионов долларов, подала новый иск. Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что уже после вынесения вердикта по делу о попытке изнасилования женщина потребовала от политика как минимум 10 миллионов долларов. Новый иск был подан в понедельник, 22 мая. Как утверждает адвокат Кэролл, после суда Трамп продолжал допускать уничижительные высказывания в ее адрес. Подобные действия они сочли удвоением морального ущерба.

Адвокат экс-лидера США отказался комментировать информацию о новом иске. Сам Трамп заявлял, что никогда не видел "эту женщину".