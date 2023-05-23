Немецкая полиция задержала трех причастных к террористической группе, планировавшей госпереворот

Три человека задержаны в понедельник в Германии по подозрению в "причастности к террористической группировке", которая якобы планировала госпереворот и была разоблачена в декабре 2022 года. Об этом сообщила во вторник Генпрокуратура ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, следствие выявило еще трех человек, которые причастны к планам заговорщиков. Гражданка ФРГ Йоханна Ф. Й. принимала участие в закрытых встречах заговорщиков, на которых подробно обсуждался госпереворот. Как минимум один раз она посетила заседание "руководящего органа" группировки. Также в сообщении утверждается, что она якобы "пыталась установить контакт с генеральным консулом Российской Федерации и встретилась с ним два раза". Каких-либо подробностей на этот счет или доказательств в пресс-релизе не приводится.

Еще два новых подозреваемых - Ханс-Иоахим Х. и Штеффен В. - согласно Генпрокуратуре ФРГ, вербовали новых членов группировки, финансировали ее деятельность. Один из них пожертвовал €140 тыс.

Следствие причисляет группу заговорщиков к так называемым рейхсбюргерам, известным также как "граждане Рейха". Это движение зародилось в ФРГ в 80-х годах прошлого века, сейчас оно насчитывает примерно 23 тыс. сторонников. Они считают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство и заявляют, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками.