Техас подает в суд на администрацию президента

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP One используется для обхода федерального закона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"В фарсовой попытке решить проблему вторжения нелегальных иностранцев через южную границу после прекращения действия Раздела 42 администрация Байдена опубликовала новое правило, предлагающее мигрантам загрузить приложение, чтобы запланировать удобное время и место для незаконного пересечения границы", - говорится в иске.

Пакстон считает, что использование приложения "незаконно предварительно одобряет" мигрантам въезд в страну и позволяет им "ездить, куда заблагорассудится".

Байден объявил в январе о новом иммиграционном правиле, которое требует, чтобы любой мигрант просил убежища в стране, через которую он уже проезжал до прибытия в США. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон утверждает, что CBP One предлагает способ обойти правило третьей страны.

Новое правило Байдена подверглась критике как со стороны левых активистов, которые говорят, что правило ограничивает тех, кто может претендовать на убежище в США, так и со стороны консерваторов за использование приложения CBP One, которое позволяет мигрантам заранее записываться на прием в пограничных пунктах.

Ране газета The New York Times писала, что в Мексике развивается гуманитарный кризис из-за миграционной политики президента США Джо Байдена.