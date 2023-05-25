Эрдоган готовит сирийцев к возвращению домой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале процесса возвращения до 500 тыс. сирийских беженцев на Родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, выступая в столичном районе Мамак, турецкий лидер сообщил, что сотни тысяч сирийцев будут размещены в специально построенных домах на севере Сирии.

По его словам, наряду с уже построенными домами, на сирийской территории при поддержке Катара реализуется еще одна программа строительства домов для размещения миллиона беженцев.

"Строительство домов уже ведется", - сказал Эрдоган, по словам которого, Анкара в своей миграционной политике учитывает опыт ведущих стран мира, в том числе США, Франции и Германии.