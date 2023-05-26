https://news.day.az/world/1567850.html Иран еще сильнее сближается с Арменией
Иран еще сильнее сближается с Арменией
Иран и Армения создадут совместную свободную экономическую зону Аракс-Мегри, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщила руководитель отдела по координации работы с финансовыми организациями секретариата Высшего совета Ирана по свободным торгово-промышленным и особым экономическим зонам Зохре Бахребар, СЭЗ будет включать свободную торгово-промышленную зону Аракс в провинции Восточный Азербайджан и город Мегри.
Ранее мы писали о планах сотрудничества Армении и Ирана и почему эти планы полны иллюзий.
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