Иран еще сильнее сближается с Арменией

Иран и Армения создадут совместную свободную экономическую зону Аракс-Мегри, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщила руководитель отдела по координации работы с финансовыми организациями секретариата Высшего совета Ирана по свободным торгово-промышленным и особым экономическим зонам Зохре Бахребар, СЭЗ будет включать свободную торгово-промышленную зону Аракс в провинции Восточный Азербайджан и город Мегри.

Ранее мы писали о планах сотрудничества Армении и Ирана и почему эти планы полны иллюзий.