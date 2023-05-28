Парижских бездомных выселят из столицы Франции

Французские власти занялись созданием в регионах временных центров для размещения бездомных, которых собираются выселить из Парижа перед Олимпийскими играми. Об этом сообщает канал France 24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр жилищного строительства Оливье Кляйн заявил в начале мая парламенту, что обустройство региональных центров для бездомных связано с ожидаемым дефицитом жилья в Париже во время проведения Кубка мира по регби в сентябре и Олимпийских игр в июле и августе 2024 года. Сейчас многие дешевые гостиницы предоставляют бездомным временное жилье, но затем собираются сдавать свои номера для спортивных болельщиков и туристов. В связи с этим власти озабочены открытием мест размещения для людей, нуждающихся в них.

При этом в местных администрациях в основном не довольны таким решением столичных властей. Мэр города Брюз на северо-западе страны высказался против идеи создания центра для бездомных на вверенной ему территории. Он объяснил это тем, что место, отведенное для его постройки, находится рядом с железной дорогой и поэтому страдает от высокого содержания в воздухе углеводородов и тяжелых металлов.

А парламентарий и представитель партии "Непокоренная Франция" Адриан Клуэ считает выселение бездомных из столиц перед важными международными событиями "методом всех авторитарных режимов" и приводит в пример Бразилию и Китай.

Уточняется, что ранее президент страны уже принимал меры по выселению мигрантов и других людей, нуждающихся в социальной поддержке, из столичного региона.