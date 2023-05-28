Стрельба на мотопробеге в Нью-Мексико, есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли во время стрельбы на мотопробеге в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико. Об этом сообщила CNN мэр Ред-Ривер Линда Калхун, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По ее словам, еще пять человек пострадали. По сообщению полиции штата Нью-Мексико, один из пострадавших был доставлен по воздуху в больницу в Денвере. Других пострадавших доставили в больницу Святого Креста в Таосе и Университет здравоохранения Нью-Мексико в Альбукерке.

Все причастные к стрельбе находятся под стражей в полиции, сообщил мэр.

Также сообщается, что на настоящий момент уже нет "постоянной угрозы общественной безопасности" на месте происшествия.

"Все причастные к этому лица были членами банд байкеров", - сказала Кэлхун CNN.

Стрельба произошла во время мотопробега в честь Дня памяти в Ред-Ривер, сообщает NMPD. На веб-сайте мероприятия сказано, что ежегодный митинг собирает десятки тысяч человек на главной улице города.